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На границе с Арменией задержали миллиардера, экс-главу "правительства" Карабаха

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 16:13
На границе с Арменией задержали миллиардера, экс-главу правительства Карабаха
Фото пограничной службы Азербайджана

27 сентября Азербайджан заявил, что задержал бывшего главу сепаратистского правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, когда тот пытался пересечь границу с Арменией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пограничную службу Азербайджана

Детали: Согласно сообщению, Варданяна задержали на погранично-пропускном пункте "Лачин" при попытке выехать из Нагорного Карабаха.

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Его доставили в Баку и передали государственным органам Азербайджана "для принятия соответствующего решения".

Варданян - миллиардер армянского происхождения. Он заработал свое состояние в России, где владел крупной инвестиционной компанией.

Осенью 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Указом Путина его просьба о выходе из гражданства РФ была удовлетворена в декабре 2022 года.

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В начале ноября того же года он занял должность главы правительства непризнанной республики, которую занимал до конца февраля 2023 года.

В 2021 году журнал Forbes оценивал его состояние в один миллиард долларов.

Темы: Азербайджан
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