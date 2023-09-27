На границе с Арменией задержали миллиардера, экс-главу "правительства" Карабаха

27 сентября Азербайджан заявил, что задержал бывшего главу сепаратистского правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, когда тот пытался пересечь границу с Арменией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пограничную службу Азербайджана

Детали: Согласно сообщению, Варданяна задержали на погранично-пропускном пункте "Лачин" при попытке выехать из Нагорного Карабаха.

Реклама:

Его доставили в Баку и передали государственным органам Азербайджана "для принятия соответствующего решения".

Варданян - миллиардер армянского происхождения. Он заработал свое состояние в России, где владел крупной инвестиционной компанией.

Осенью 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Указом Путина его просьба о выходе из гражданства РФ была удовлетворена в декабре 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

В начале ноября того же года он занял должность главы правительства непризнанной республики, которую занимал до конца февраля 2023 года.

В 2021 году журнал Forbes оценивал его состояние в один миллиард долларов.