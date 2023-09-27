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В Ірландії вилучили рекордну партію кокаїну на 157 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 17:21
В Ірландії вилучили рекордну партію кокаїну на 157 млн євро
Фото: Getty Images

Поліція Ірландії вилучила понад 2,2 тонни кокаїну вартістю близько 157 мільйонів євро з суховантажу, затриманого в ході операції біля берегів Корка, що стало найбільшим вилученням в історії держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTE

Деталі: Затримане судно MV Matthew обшукують і проводять судово-медичну експертизу в порту Корка.

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Поліція допитує екіпаж з 25 осіб, а три людини перебувають під вартою.

Помічник комісара Джастін Келлі заявив, що наркотики походять з південноамериканських кокаїнових картелів, а низка організованих злочинних угруповань в Ірландії, Великої Британії та Європі, які мають прямі зв'язки з Південною Америкою, об'єдналися для розподілу наркотиків.

"Жодна велика партія, подібна до цієї, не потрапляє в наші порти або не проходить транзитом через нашу країну без участі ірландського злочинного угруповання", – сказав помічник комісара.

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Командувач військово-морського флоту Ірландської військово-морської служби описав затримання судна як надзвичайно складну військову операцію.

Конфіскація судна ускладнювалася поганою погодою і намаганням передбачити дії злочинних угруповань.

Військово-морська служба зробила попереджувальні постріли під час операції, оскільки торговельне судно відмовилося виконувати інструкції.

Корабель має довжину 190 метрів і надзвичайно високий борт, тому було б дуже важко потрапити на нього.

Командувач сказав, що якби погода була кращою, вони б змогли висадити абордажну групу. Натомість умови диктували необхідність викликати з'єднання армійських рейнджерів, які швидко піднялися на борт корабля.

Раніше в Іспанії також повідомляли про затримання членів так званого "балканського картелю" і вилучення 700 кг кокаїну. А минулого тижня іспанська поліція заявила про вилучення "рекордної" партії кокаїну – 9,5 тонн, захованої поміж коробками з бананами.

Теми: Ірландіянаркотики
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