В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина на 157 млн евро

Полиция Ирландии изъяла более 2,2 тонны кокаина стоимостью около 157 миллионов евро из сухогруза, задержанного в ходе операции у берегов Корка, что стало крупнейшим изъятием в истории государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTE

Детали: Задержанное судно MV Matthew обыскивают и проводят судебно-медицинскую экспертизу в порту Корка.

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Полиция допрашивает экипаж из 25 человек, а три человека находятся под стражей.

Помощник комиссара Джастин Келли заявил, что наркотики происходят из южноамериканских кокаиновых картелей, а ряд организованных преступных группировок в Ирландии, Великобритании и Европе, которые имеют прямые связи с Южной Америкой, объединились для распределения наркотиков.

"Ни одна крупная партия, подобная этой, не попадает в наши порты или не проходит транзитом через нашу страну без участия ирландской преступной группировки", – сказал помощник комиссара.

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Командующий военно-морского флота Ирландской военно-морской службы описал задержание судна как чрезвычайно сложную военную операцию.

Конфискация судна осложнялась плохой погодой и попыткой предвидеть действия преступных группировок.

Военно-морская служба произвела предупредительные выстрелы во время операции, поскольку торговое судно отказалось выполнять инструкции.

Корабль имеет длину 190 метров и чрезвычайно высокий борт, поэтому было бы очень трудно попасть на него.

Командующий сказал, что если бы погода была лучше, они бы смогли высадить абордажную группу. Зато условия диктовали необходимость вызвать соединение армейских рейнджеров, которые быстро поднялись на борт корабля.

Ранее в Испании также сообщали о задержании членов так называемого "балканского картеля" и изъятии 700 кг кокаина. А на прошлой неделе испанская полиция заявила об изъятии "рекордной" партии кокаина – 9,5 тонн, спрятанной между коробками с бананами.