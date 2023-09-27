США скасували візи для громадян Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена внесла Ізраїль до списку країн, громадянам яких дозволено відвідувати Сполучені Штати без попереднього отримання візи.

Джерело: АР

Деталі: Зазначається, що рішення, оголошене 27 вересня, було ухвалене попри занепокоєння Вашингтона ставленням ізраїльського уряду до американців палестинського походження, і стало важливим досягненням для прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який часто вступав у полеміку з адміністрацією Байдена.

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Згідно з програмою скасування віз, починаючи з 30 листопада, ізраїльтяни зможуть приїжджати до США у справах або на відпочинок на термін до 90 днів без візи, просто зареєструвавшись в електронній системі авторизації подорожей. При цьому навіть якщо громадяни Ізраїлю отримають дозвіл на поїздку за цією системою, прикордонний контроль в аеропорту все одно може відмовити їм у в'їзді в країну.

У США діє програма, яка нині дає змогу громадянам 40 переважно країн Європи та Азії подорожувати до Америки протягом трьох місяців без віз.

Таким чином Ізраїль став 41 членом програми безвізового режиму.