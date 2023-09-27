Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США скасували візи для громадян Ізраїлю

Валентина РоманенкоСереда, 27 вересня 2023, 17:36
США скасували візи для громадян Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу та Джо Байден. ілюстративне фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена внесла Ізраїль до списку країн, громадянам яких дозволено відвідувати Сполучені Штати без попереднього отримання візи.

Джерело: АР

Деталі: Зазначається, що рішення, оголошене 27 вересня, було ухвалене попри занепокоєння Вашингтона ставленням ізраїльського уряду до американців палестинського походження, і стало важливим досягненням для прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який часто вступав у полеміку з адміністрацією Байдена.

Реклама:

Згідно з програмою скасування віз, починаючи з 30 листопада, ізраїльтяни зможуть приїжджати до США у справах або на відпочинок на термін до 90 днів без візи, просто зареєструвавшись в електронній системі авторизації подорожей. При цьому навіть якщо громадяни Ізраїлю отримають дозвіл на поїздку за цією системою, прикордонний контроль в аеропорту все одно може відмовити їм у в'їзді в країну.

У США діє програма, яка нині дає змогу громадянам 40 переважно країн Європи та Азії подорожувати до Америки протягом трьох місяців без віз.

Таким чином Ізраїль став 41 членом програми безвізового режиму.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАІзраїльбезвіз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем

Азербайджан затримав колишніх очільників Нагірного Карабаху

Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці під загрозою зриву

У Дніпрі після нічної атаки є пошкоджені будинки і цивільні об'єкти

CNN: США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією

фотоПрокуратура дала подробиці убивства двох військових у Києві

Усі новини...
США
Маркарова розповіла, який пакет допомоги для України закладено в проєкт тимчасового бюджету США
Голлівудські сценаристи оголосили про припинення страйку, який тривав 5 місяців
Ризик "шатдауну": у Сенаті США оприлюднили проєкт тимчасового бюджету
Останні новини
23:21
На Таврійському напрямку є просування Сил оборони – Тарнавський
23:03
Кулеба впевнений, що підтримка України з боку США не припиниться попри вибори
22:44
МАГАТЕ провела ротацію місії на ЗАЕС
22:23
Politico: ЄС у грудні погодиться почати переговори про вступ України
22:03
Білий дім упевнений, що нова допомога Україні буде незалежно від відставки Маккарті
21:30
Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем
21:28
відеоСирський показав, як українські снайпери-"привиди" нищать росіян з 1500 м
21:07
LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу
21:03
Кубраков розповів, як Україні вдалось відновити судноплавство в Чорному морі
20:57
доповненоКирило Тимошенко заявив, що "в суді було спростовано всі претензії НАЗК" щодо нього
Усі новини...
Реклама: