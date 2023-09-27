США отменили визы для граждан Израиля

Администрация президента США Джо Байдена внесла Израиль в список стран, гражданам которых разрешено посещать Соединенные Штаты без предварительного получения визы.

Источник: АР

Детали: Отмечается, что решение, объявленное 27 сентября, было принято, несмотря на обеспокоенность Вашингтона отношением израильского правительства к американцам палестинского происхождения, и стало важным достижением для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который часто вступал в полемику с администрацией Байдена.

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В соответствии с программой отмены виз, начиная с 30 ноября, израильтяне смогут приезжать в США по делам или на отдых на срок до 90 дней без визы, просто зарегистрировавшись в электронной системе авторизации путешествий. При этом даже граждане Израиля получат разрешение на поездку по этой системе, пограничный контроль в аэропорту все равно может отказать им во въезде в страну.

В США действует программа, которая в настоящее время позволяет гражданам 40 преимущественно стран Европы и Азии путешествовать в Америку в течение трех месяцев без виз.

Таким образом Израиль стал 41 членом программы безвизового режима.