Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вірменія хоче повернути ексголову "уряду" Карабаху, якого затримав Азербайджан

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 19:53
Вірменія хоче повернути ексголову уряду Карабаху, якого затримав Азербайджан
ВІРМЕНІЯ ТА НАГІРНИЙ КАРАБАХ, ПРАПОРИ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністерство закордонних справ Вірменії заявило, що зробить "усі можливі кроки" для забезпечення захисту прав колишнього голови "уряду" невизнаного Нагірного Карабаху Рубена Варданяна та його повернення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідь вірменського МЗС на запит агенції Арменпресс

Деталі: Відомство заявило, що очікує підтримки Росії "та інших міжнародних партнерів" у питанні повернення Варданяна й забезпечення його прав.

Реклама:

Там також зазначили, що багаторазово наголошували на необхідності забезпечити безперешкодне пересування людей із Нагірного Карабаху до Вірменії через Лачинський коридор.

Колишнього голову сепаратистського "уряду" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна азербайджанські прикордонники затримали в середу, коли той намагався перетнути кордон з Вірменією.

Варданян – мільярдер вірменського походження. Він заробив свій статок у Росії, де володів великою інвестиційною компанією. У листопаді 2022 року він обійняв посаду глави "уряду" Карабаху, яку займав до кінця лютого 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану.

Тим часом у ЄС озвучили чотири першочергові пункти, які чекають від Азербайджану з приводу ситуації у Нагірному Карабаху.

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Теми: АзербайджанВірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

відеоУ центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку

Усі новини...
Азербайджан
На кордоні з Вірменією затримали мільярдера, ексголову "уряду" Карабаху
Із Карабаху до Вірменії виїхала третина населення регіону
Азербайджан обіцяє випустити з Карабаху вірменів, які складуть зброю
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого в цей день перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: