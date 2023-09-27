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Вірменія хоче повернути ексголову "уряду" Карабаху, якого затримав Азербайджан

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 19:53
Вірменія хоче повернути ексголову уряду Карабаху, якого затримав Азербайджан
ВІРМЕНІЯ ТА НАГІРНИЙ КАРАБАХ, ПРАПОРИ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністерство закордонних справ Вірменії заявило, що зробить "усі можливі кроки" для забезпечення захисту прав колишнього голови "уряду" невизнаного Нагірного Карабаху Рубена Варданяна та його повернення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідь вірменського МЗС на запит агенції Арменпресс

Деталі: Відомство заявило, що очікує підтримки Росії "та інших міжнародних партнерів" у питанні повернення Варданяна й забезпечення його прав.

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Там також зазначили, що багаторазово наголошували на необхідності забезпечити безперешкодне пересування людей із Нагірного Карабаху до Вірменії через Лачинський коридор.

Колишнього голову сепаратистського "уряду" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна азербайджанські прикордонники затримали в середу, коли той намагався перетнути кордон з Вірменією.

Варданян – мільярдер вірменського походження. Він заробив свій статок у Росії, де володів великою інвестиційною компанією. У листопаді 2022 року він обійняв посаду глави "уряду" Карабаху, яку займав до кінця лютого 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану.

Тим часом у ЄС озвучили чотири першочергові пункти, які чекають від Азербайджану з приводу ситуації у Нагірному Карабаху.

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Теми: АзербайджанВірменія
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