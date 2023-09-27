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Армения хочет вернуть эксглаву "правительства" Карабаха, задержанного Азербайджаном

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 19:53
Армения хочет вернуть эксглаву правительства Карабаха, задержанного Азербайджаном
АРМЕНИЯ И НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, ФЛАГИ, ФОТО GETTY IMAGES

Министерство иностранных дел Армении заявило, что предпримет "все возможные шаги" для обеспечения защиты прав бывшего главы "правительства" непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и его возвращения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ответ армянского МИД на запрос агентства Арменпресс

Детали: Ведомство заявило, что ожидает поддержки России "и других международных партнеров" в вопросе возвращения Варданяна и обеспечения его прав.

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Там также отметили, что многократно подчеркивали необходимость обеспечить беспрепятственное передвижение людей из Нагорного Карабаха в Армению через Лачинский коридор.

Бывшего главу сепаратистского "правительства" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна азербайджанские пограничники задержали в среду, когда тот пытался пересечь границу с Арменией.

Варданян – миллиардер армянского происхождения. Он заработал свое состояние в России, где владел крупной инвестиционной компанией. В ноябре 2022 года он занял должность главы "правительства" Карабаха, которую занимал до конца февраля 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, которые не хотят там оставаться.

В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

Подробно о последних событиях в регионе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия

Темы: АзербайджанАрмения
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