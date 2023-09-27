Справа про геноцид у Гаазі: Україна просить відхилити заперечення РФ про відсутність юрисдикції

Українська сторона на слуханнях у Міжнародному суді ООН за спором щодо Конвенції про запобігання геноциду закликала відхилити заперечення Росії про відсутність юрисдикції та розглянути її позов у повному обсязі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив у суді представник України Гарольд Хонджу Коу

Деталі: Юрист закликав суддів Міжнародного суду ООН негайно відхилити попередні заперечення Росії та призначити слухання по суті.

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Він пояснив, що суд повинен відхилити заяву Росії про нібито відсутність юрисдикції для розгляду спору. Москва стверджує, що центральним питанням позову є не геноцид, а застосування сили, на яке суд у Гаазі не має юрисдикції.

"Чи може могутня держава неправдиво звинуватити свого сусіда в геноциді, потім застосувати незаконну силу для вбивства своїх громадян, спустошення їхньої батьківщини і дестабілізації світового правопорядку під приводом запобігання і покарання за геноцид?" – так Коу сформулював питання до Міжнародного суду ООН.

Нагадаємо, 26 лютого 2022 року – на третій день повномасштабного вторгнення РФ в Україну – Київ подав до суду в Гаазі позов проти Росії за Конвенцією про запобігання геноциду.

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Україна просить суд притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду, яке вона використала для виправдання своєї повномасштабної агресії – говорячи про "геноцид на Донбасі".

Уже в березні 2022-го Міжнародний суд ООН зобов’язав Росію припинити повномасштабне вторгнення як запобіжний захід, але Москва це проігнорувала.

У середу відбулось останнє підготовче слухання, на якому Україна та Росія, а також 32 держави, що підтримали український позов, висловили свою позицію. Далі суд має визначити, чи має він юрисдикцію на розгляд справи.

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