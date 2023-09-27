Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дело о геноциде в Гааге: Украина просит отклонить возражения РФ об отсутствии юрисдикции

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 20:39

Украинская сторона на слушаниях в Международном суде ООН по спору о Конвенции о предотвращении геноцида призвала отклонить возражения России об отсутствии юрисдикции и рассмотреть ее иск в полном объеме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил в суде представитель Украины Гарольд Хонджу Коу

Детали: Юрист призвал судей Международного суда ООН немедленно отклонить предварительные возражения России и назначить слушания по существу.

Реклама:

Он пояснил, что суд должен отклонить заявление России о якобы отсутствии юрисдикции для рассмотрения спора. Москва утверждает, что центральным вопросом иска является не геноцид, а применение силы, на которое суд в Гааге не имеет юрисдикции.

"Может ли могущественное государство ложно обвинить своего соседа в геноциде, затем применить незаконную силу для убийства своих граждан, опустошения их родины и дестабилизации мирового правопорядка под предлогом предотвращения и наказания за геноцид?" – так Коу сформулировал вопрос к Международному суду ООН.

Напомним, 26 февраля 2022 года – на третий день полномасштабного вторжения РФ в Украину – Киев подал в суд в Гааге иск против России по Конвенции о предотвращении геноцида.

ВИДЕО ДНЯ

Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида, которое она использовала для оправдания своей полномасштабной агрессии – говоря о "геноциде на Донбассе".

Уже в марте 2022-го Международный суд ООН обязал Россию прекратить полномасштабное вторжение в качестве меры пресечения, но Москва это проигнорировала.

В среду состоялось последнее подготовительное слушание, на котором Украина и Россия, а также 32 государства, поддержавшие украинский иск, выразили свою позицию. Далее суд должен определить, имеет ли он юрисдикцию на рассмотрение дела.

Читайте также: Как Россия отказывалась от "геноцида". Репортаж из Гааги, с процесса в Международном суде.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины

Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем

Азербайджан задержал бывших руководителей Нагорного Карабаха

Кличко заявил, что отопительный сезон в столице под угрозой срыва

В Днепре после ночной атаки есть поврежденные дома и гражданские объекты

CNN: США присылали Украине призыв усилить борьбу с коррупцией

Все новости...
Последние новости
00:55
В Палате представителей США назначен новый временный спикер
00:10
В США впервые сняли спикера Палаты представителей, Украина – среди причин
23:32
фото, видеоВ Венеции разбился автобус, более 20 погибших
23:21
На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны – Тарнавский
23:03
Кулеба уверен, что поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на выборы
22:44
МАГАТЭ провела ротацию миссии на ЗАЭС
22:23
Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины
22:03
Белый дом уверен, что новая помощь Украине будет независимо от отставки Маккарти
21:30
Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем
21:28
видеоСырский показал, как украинские снайперы-"призраки" уничтожают россиян с 1500 м
Все новости...
Реклама: