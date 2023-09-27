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Україні потрібні реформи, щоб компанії США інвестували в неї – Пріцкер

Тетяна ОлійникСереда, 27 вересня 2023, 21:40
Україні потрібні реформи, щоб компанії США інвестували в неї – Пріцкер
Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Фото Getty Images

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що американські приватні компанії хотіли б інвестувати в Україну, але вона має провести реформи у підзвітності та прозорості.

Джерело: Голос Америки, інтерв’ю Пріцкер агенції Reuters

Деталі: За словами Пріцкер, компанії США хотіли б інвестувати в українську енергетику, житло, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин, але Україна повинна провести реформи у підзвітності та прозорості, щоб зробити такі інвестиції безпечними.

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Пріцкер зазначає, що підготовку до відновлення України після війни з Росією слід розпочати зараз, незважаючи на те, що бойові дії тривають.

З моменту призначення на посаду спецпредставника США (14 вересня – УП)вона зустрілася з 30 приватними компаніями, які бажають взяти участь у реконструкції.

Пряма мова: "Потенціал України – надзвичайний. Вона має величезні можливості в сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, критично важливих мінералах і в низці різних секторів. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, потрібно виконати попередню роботу, яка може успішно проходити вже зараз, і український уряд готовий прийняти цей виклик".

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 "Усі бачать можливість, і мене надихнула зацікавленість приватного сектору в спробі вирішити цю проблему. Це вимагає певних змін в законодавстві України. Це вимагає певного партнерства уряду з приватним сектором, а потім вимагає, щоб приватний сектор функціонував".

Передісторія

Теми: СШАінвестиціїреформи
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