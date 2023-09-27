Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украине нужны реформы, чтобы компании США инвестировали в нее – Прицкер

Татьяна ОлейникСреда, 27 сентября 2023, 21:40
Украине нужны реформы, чтобы компании США инвестировали в нее – Прицкер
Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Фото Getty Images

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что американские частные компании хотели бы инвестировать в Украину, но она должна провести реформы в подотчетности и прозрачности.

Источник: Голос Америки, интервью Прицкер агентству Reuters

Детали: По словам Прицкера, компании США хотели бы инвестировать в украинскую энергетику, жилье, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и добычу полезных ископаемых, но Украина должна провести реформы в подотчетности и прозрачности, чтобы сделать такие инвестиции безопасными.

Реклама:

Прицкер отмечает, что подготовку к восстановлению Украины после войны с Россией следует начать сейчас, несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

С момента назначения на должность спецпредставителя США (14 сентября – УП) она встретилась с 30 частными компаниями, желающими принять участие в реконструкции.

Прямая речь: "Потенциал Украины – чрезвычайный. Она имеет огромные возможности в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии и горнодобывающей промышленности, критически важных минералах и ряде различных секторов. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужно проделать предварительную работу, которая может успешно проходить уже сейчас, и украинское правительство готово принять этот вызов".

ВИДЕО ДНЯ

"Все видят возможность, и меня вдохновил интерес частного сектора в попытке решить эту проблему. Это требует некоторых изменений в законодательстве Украины. Это требует определенного партнерства правительства с частным сектором, а затем требует, чтобы частный сектор функционировал".

Предистория

Темы: СШАинвестицииреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
США
США наложили санкции на сеть, которая способствует производству "Шахедов" в Иране
США отменили визы для граждан Израиля
Маркарова расказала, какой пакет помощи для Украины заложен проект временного бюджета США
Последние новости
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
Все новости...
Реклама: