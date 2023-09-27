Украине нужны реформы, чтобы компании США инвестировали в нее – Прицкер

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что американские частные компании хотели бы инвестировать в Украину, но она должна провести реформы в подотчетности и прозрачности.

Источник: Голос Америки, интервью Прицкер агентству Reuters

Детали: По словам Прицкера, компании США хотели бы инвестировать в украинскую энергетику, жилье, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и добычу полезных ископаемых, но Украина должна провести реформы в подотчетности и прозрачности, чтобы сделать такие инвестиции безопасными.

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Прицкер отмечает, что подготовку к восстановлению Украины после войны с Россией следует начать сейчас, несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

С момента назначения на должность спецпредставителя США (14 сентября – УП) она встретилась с 30 частными компаниями, желающими принять участие в реконструкции.

Прямая речь: "Потенциал Украины – чрезвычайный. Она имеет огромные возможности в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии и горнодобывающей промышленности, критически важных минералах и ряде различных секторов. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужно проделать предварительную работу, которая может успешно проходить уже сейчас, и украинское правительство готово принять этот вызов".

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"Все видят возможность, и меня вдохновил интерес частного сектора в попытке решить эту проблему. Это требует некоторых изменений в законодательстве Украины. Это требует определенного партнерства правительства с частным сектором, а затем требует, чтобы частный сектор функционировал".

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