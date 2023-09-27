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Трюдо перепросив за запрошення до парламенту Канади ветерана СС "Галичина"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 22:22
Трюдо перепросив за запрошення до парламенту Канади ветерана СС Галичина
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото - Getty Images

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в середу перепросив від імені держави за запрошення до парламенту ветерана дивізії СС "Галичина" під час виступу Володимира Зеленського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBC

Деталі: У короткій заяві для журналістів Трюдо заявив, що він і всі присутні в парламенті Канади "глибоко шкодуємо про те, що стояли й аплодували" 98-річному ветерану СС "Галичина" Ярославу Гуньці.

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"Це було жахливим збуренням пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту", – сказав він, додавши, що вшанування Гуньки було "глибоко, глибоко болючим" для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ-спільноти та інших груп, яких нацистський режим винищував у роки Другої світової війни.

Також канадський прем’єр підкреслив, що "Канада глибоко співчуває" президенту Володимиру Зеленському, який тоді був із візитом в Оттаві й також аплодував Гуньці.

Напередодні у відставку пішов спікер Палати громад Канади Ентоні Рота, який і запросив ветерана дивізії СС "Галичина" до парламенту й представив його як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян.

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Довідково

Дивізія СС "Галичина" була створена німецькими військами з українців для боротьби проти Червоної армії у 1943 році. Нюрнберзький процес і так звана комісія Дешена, створена в Канаді у 1980-х роках, не підтвердили причетності учасників дивізії до воєнних злочинів. Тим не менш, дивізію звинувачують у каральних операціях Вермахту проти поляків та євреїв.

Більше про це читайте в архівному матеріалі "Історичної правди".

Теми: КанадаЗеленський
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