Трюдо извинился за приглашение в парламент Канады ветерана СС "Галичина"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду извинился от имени государства по приглашению в парламент ветерана дивизии СС "Галичина" во время выступления Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBC

Детали: В коротком заявлении для журналистов Трюдо заявил, что он и все присутствующие в парламенте Канады "глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали" 98-летнему ветерану СС "Галичина" Ярославу Гуньке.

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"Это было ужасным возмущением памяти миллионов людей, погибших во время Холокоста", – сказал он, добавив, что чествование Гуньки было "глубоко, глубоко болезненным" для евреев, поляков, ромов, ЛГБТ-сообщества и других групп, которых нацистский режим истреблял в годы Второй мировой войны.

Также канадский премьер подчеркнул, что "Канада глубоко сочувствует" президенту Владимиру Зеленскому, который тогда был с визитом в Оттаве и также аплодировал Гуньке.

Накануне в отставку ушел спикер Палаты общин Канады Энтони Рота, который и пригласил ветерана дивизии СС "Галичина" в парламент и представил его как ветерана Второй мировой войны, воевавшего против русских.

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Справка:

Дивизия СС "Галичина" была создана немецкими войсками из украинцев для борьбы против Красной армии в 1943 году. Нюрнбергский процесс и так называемая комиссия Дешена, созданная в Канаде в 1980-х годах, не подтвердили причастности участников дивизии к военным преступлениям. Тем не менее, дивизию обвиняют в карательных операциях Вермахта против поляков и евреев.

Больше об этом читайте в архивном материале "Исторической правды".