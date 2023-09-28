Дуда заявив, що Польща хоче провести літні Олімпійські ігри

Польща хоче провести літні Олімпійські ігри в 2036 році, заявив у середу президент Польщі Анджей Дуда.

Джерело: Politico

Пряма мова Дуди: "Після консультацій з Олімпійським комітетом Польщі, міністром спорту та урядом я хотів би оголосити, що наші амбіції та намір полягають у тому, щоб розпочати зусилля з організації літніх Олімпійських ігор у 2036 році.

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Я можу пообіцяти, що ми зробимо все, щоб організувати ці ігри в Польщі".

Деталі: Польща, яка ніколи не приймала літніх чи зимових Олімпійських ігор, змагатиметься за право проведення ігор з Мексикою, Індонезією та Туреччиною.

Хоча проведення Олімпійських ігор приносить престиж містам, які виграють право на проведення цієї події, деякі економісти стверджують, що в кінцевому підсумку це погана фінансова угода.

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Літні Олімпійські ігри наступного року відбудуться в Парижі, потім у Лос-Анджелесі у 2028 році та Брісбені, Австралія, у 2032 році.