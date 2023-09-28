Дуда заявил, что Польша хочет провести летние Олимпийские игры

Польша хочет провести летние Олимпийские игры в 2036 году, заявил в среду президент Польши Анджей Дуда.

Источник: Politico

Прямая речь Дуды: "После консультаций с Олимпийским комитетом Польши, министром спорта и правительством я хотел бы объявить, что наши амбиции и намерение заключаются в том, чтобы начать усилия по организации летних Олимпийских игр в 2036 году.

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Я могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы организовать эти игры в Польше".

Детали: Польша, которая никогда не принимала летних или зимних Олимпийских игр, будет соревноваться за право проведения игр с Мексикой, Индонезией и Турцией.

Хотя проведение Олимпийских игр приносит престиж городам, которые выигрывают право на проведение этого события, некоторые экономисты утверждают, что в конечном итоге это плохая финансовая сделка.

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Летние Олимпийские игры в следующем году пройдут в Париже, затем в Лос-Анджелесе в 2028 году и Брисбене, Австралия, в 2032 году.