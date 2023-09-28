Американців ввели в оману – лідер республіканців у Сенаті про допомогу Україні 

Передача Україні озброєння для ведення військових дій сприяє розвитку промислової бази у США та створює робочі місця, а американці, через позицію експрезидента Дональда Трампа, певною мірою введені в оману.

Джерело: лідер республіканців у американському Сенаті Мітч Макконнелл, "Голос Америки"

Деталі: На його думку, падінню підтримки продовження допомоги України з боку США серед американців, у першу чергу, сприяє пряма опозиція з боку Трампа, який має великий вплив на республіканський електорат. Він вважає, що американський народ певною мірою введений в оману і не розуміє факти.

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За його словами, політику чинної адміністрації він загалом підтримує, хоча вважає, що зброя має надходити швидше, а президент - активніше пояснювати політику його адміністрації щодо України.

Макконнелл розповів історію свого батька, який воював у Другій світовій війні та зіткнувся із росіянами – тоді солдатами Радянського Союзу – в Чехословаччині: "Він написав моїй матері листа, сказавши, що я думаю, що у нас будуть проблеми з росіянами. Минув короткий період, коли ми думали, що ця країна буде діяти інакше. Президент Буш і президент Обама намагалися ставитися до Путіна як до нормального лідера. Але цілком очевидно, що його шлях дуже схожий на той, яким йшов Радянський Союз".

Пряма мова: "Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють. Щодо нашого ВВП - це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу і, я думаю, що це надихає решту світу, яка обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи.

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Коли ми відправляємо зброю та боєприпаси в Україну, ми заміщуємо чимало наших активів на більш сучасне, передове обладнання. Ми мали б відновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю".

Передісторія: