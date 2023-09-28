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Американцев ввели в заблуждение – лидер республиканцев в Сенате о помощи Украине 

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 01:46
Американцев ввели в заблуждение – лидер республиканцев в Сенате о помощи Украине 
Митч Макконнелл, фото EPA

Передача Украине вооружения для ведения военных действий способствует развитию промышленной базы в США и создает рабочие места, а американцы, из-за позиции экспрезидента Дональда Трампа, в определенной степени введены в заблуждение.

Источник: лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл, "Голос Америки"

Детали: По его мнению, падению поддержки продолжения помощи Украине со стороны США среди американцев, в первую очередь, способствует прямая оппозиция со стороны Трампа, который имеет большое влияние на республиканский электорат. Он считает, что американский народ в определенной степени введен в заблуждение и не понимает факты. 

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По его словам, политику действующей администрации он в целом поддерживает, хотя считает, что оружие должно поступать быстрее, а президент - активнее объяснять политику его администрации в отношении Украины.

Макконнелл рассказал историю своего отца, который воевал во Второй мировой войне и столкнулся с русскими - тогда солдатами Советского Союза - в Чехословакии: "Он написал моей матери письмо, сказав, что я думаю, что у нас будут проблемы с русскими. Прошел короткий период, когда мы думали, что эта страна будет действовать иначе. Президент Буш и президент Обама пытались относиться к Путину как к нормальному лидеру. Но совершенно очевидно, что его путь очень похож на тот, по которому шел Советский Союз".

Прямая речь: "Мы стоим здесь против Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Это уже говорит, что вы на правильной стороне. Во-вторых, мы не теряем ни одного американского военного. Украинцы сами воюют. Относительно нашего ВВП - это действительно малая доля, которую мы предоставляем для этих усилий в Украине. Если Путин выиграет, следующей будет страна НАТО. И я думаю, что гораздо разумнее остановить это вторжение, вытолкнуть его, и единственные, кто готов участвовать в этом, - это сами украинцы. Украинцы проявляют мужество и отвагу и, я думаю, что это вдохновляет остальной мир, который выбирает своих лидеров, страны, которыми не управляют автократы.

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Когда мы отправляем оружие и боеприпасы в Украину, мы замещаем немало наших активов на более современное, передовое оборудование. Мы должны были бы восстанавливать нашу промышленную базу и без войны в Украине из-за роста конкуренции со стороны России и Китая".

Предыстория:

  • Прекращение работы американского правительства из-за "шатдауна" может повлиять на скорость военной помощи Украине, заявили в Госдепе.
  • В Сенате США обнародовали проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая должна предотвратить остановку работы федерального правительства США на фоне дискуссий, продолжающихся вокруг принятия бюджетного законодательства в Конгрессе.

Темы: СШАвойна
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