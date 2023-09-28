В Узбекистані на складі в аеропорту стався потужний вибух

У ніч на 28 вересня, близько третьої години ночі, в столиці Узбекистану, Ташкенті, в місцевому аеропорту стався потужний вибух.

Джерело: телеграм-канал Baza

Деталі: За попередніми даними, вибух стався в районі митного складу місцевого аеропорту.

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У прилеглих будинках вибиті шибки. Пожежа охопила велику територію.

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, вибухнути могли акумуляторні батареї для електромобілів, які зберігалися на митному складі.

У МВС Узбекистану вважають, що вибух стався "через удар блискавки". Внаслідок вибуху знищено склад, що належить ТОВ "Інтер Логістика".