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В Узбекистані на складі в аеропорту стався потужний вибух

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 02:09
В Узбекистані на складі в аеропорту стався потужний вибух
Пожежа в Ташкенті, фото Telegram Baza

У ніч на 28 вересня, близько третьої години ночі, в столиці Узбекистану, Ташкенті, в місцевому аеропорту стався потужний вибух.

Джерело: телеграм-канал Baza

Деталі: За попередніми даними, вибух стався в районі митного складу місцевого аеропорту. 

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У прилеглих будинках вибиті шибки. Пожежа охопила велику територію.

 
 

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, вибухнути могли акумуляторні батареї для електромобілів, які зберігалися на митному складі.

У МВС Узбекистану вважають, що вибух  стався "через удар блискавки". Внаслідок вибуху знищено склад, що належить ТОВ "Інтер Логістика".

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Теми: вибух
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