В Узбекистані на складі в аеропорту стався потужний вибух
Четвер, 28 вересня 2023, 02:09
У ніч на 28 вересня, близько третьої години ночі, в столиці Узбекистану, Ташкенті, в місцевому аеропорту стався потужний вибух.
Джерело: телеграм-канал Baza
Деталі: За попередніми даними, вибух стався в районі митного складу місцевого аеропорту.
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У прилеглих будинках вибиті шибки. Пожежа охопила велику територію.
За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, вибухнути могли акумуляторні батареї для електромобілів, які зберігалися на митному складі.
У МВС Узбекистану вважають, що вибух стався "через удар блискавки". Внаслідок вибуху знищено склад, що належить ТОВ "Інтер Логістика".
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