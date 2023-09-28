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В Узбекистане на складе в аэропорту произошел мощный взрыв

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 02:09
В Узбекистане на складе в аэропорту произошел мощный взрыв
Пожар в Ташкенте, Фото Telegram Baza

В ночь на 28 сентября, около трех часов ночи, в столице Узбекистана, Ташкенте, в местном аэропорту произошел мощный взрыв.

Источник: телеграм-канал Baza

Детали: По предварительным данным, взрыв произошел в районе таможенного склада местного аэропорта.
В близлежащих домах выбиты стекла. Пожар охватил большую территорию.

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По предварительной информации местных СМИ, взорваться могли аккумуляторные батареи для электромобилей хранившиеся на таможенном складе.

В МВД Узбекистана считают, что взрыв произошел "из-за удара молнии". В результате взрыва были уничтожены складские помещения, принадлежащие ООО "Интер Логистика".

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Темы: взрыв
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