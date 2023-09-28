У Києві  зафіксовано спалах африканської чумки свиней

У Києві, на території КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", зафіксовано спалах африканської чумки свиней, тому у частині Голосіївського району встановили карантин.

Джерело: КМДА

Деталі: Осередком африканської чумки свиней став труп хворої свині на території "Конча-Заспи".

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Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при КМДА створила дві зони захисту в радіусі трьох і десяти кілометрів.

Там заборонена торгівля на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах та проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин.

У зоні 10-кілометровій зоні нагляду Держпродспоживслужба також буде проводити обходи домогосподарств у пошуку хворих свиней.