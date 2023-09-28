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В Киеве зафиксирована вспышка африканской чумки свиней

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 06:39
В Киеве зафиксирована вспышка африканской чумки свиней
Фото иллюстративное, рixabay

В Киеве, на территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа", зафиксирована вспышка африканской чумки свиней, поэтому в части Голосеевского района установили карантин. 

Источник: КГГА

Детали: Очагом африканской чумки свиней стал труп больной свиньи на территории "Конча-Заспы". 

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Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при КГГА создала две зоны защиты в радиусе трех и десяти километров.

Там запрещена торговля на рынках живыми свиньями и продуктами из них, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях и проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных.

В зоне 10-километровой зоне надзора Госпродпотребслужба также будет проводить обходы домохозяйств в поиске больных свиней.

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Темы: Киевкарантин
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