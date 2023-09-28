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Новий міністр оборони Британії зустрівся з Зеленським у Києві

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 09:20
Новий міністр оборони Британії зустрівся з Зеленським у Києві
Президент Володимир Зеленський і новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото з Facebook Зеленського

Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс перебуває у Києві з офіційним візитом, він уже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Вранці 28 вересня Зеленський опублікував кадри зі своєї зустрічі з Шаппсом, але не уточнив, коли саме вона відбулася.  

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Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс
Фото з Facebook Зеленського 

Президент подякував Британії за потужну підтримку України під час війни, особливо далекобійні ракети, що збільшили можливості української армії.   

В ОП додали, що співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Також сторони відзначили ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України. 

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Теми: Велика БританіяМіноборониКиївЗеленський
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