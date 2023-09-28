Новий міністр оборони Британії зустрівся з Зеленським у Києві
Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс перебуває у Києві з офіційним візитом, він уже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента
Деталі: Вранці 28 вересня Зеленський опублікував кадри зі своєї зустрічі з Шаппсом, але не уточнив, коли саме вона відбулася.
Президент подякував Британії за потужну підтримку України під час війни, особливо далекобійні ракети, що збільшили можливості української армії.
В ОП додали, що співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.
Також сторони відзначили ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.
Передісторія:
- Грант Шаппс очолив Міністерство оборони Британїі замість Бена Воллеса з вересня 2023 року. "ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті Міністр, що прихистив родину з України.
- Після вересневого засідання формату "Рамштайн" він анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України, а також днями заявив про плани Британії підготувати ще 30 тисяч українських військових.