Новый министр обороны Британии встретился с Зеленским в Киеве
Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс находится в Киеве с официальным визитом, он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента
Детали: Утром 28 сентября Зеленский опубликовал кадры со своей встречи с Шаппсом, но не уточнил, когда именно она состоялась.
Президент поблагодарил Британию за мощную поддержку Украины во время войны, особенно дальнобойные ракеты, которые увеличили возможности украинской армии.
В ОП добавили, что собеседники также обсудили вопросы усиления украинской ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.
Также стороны отметили принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начало переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Предыстория:
- Грант Шаппс возглавил Министерство обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса с сентября 2023 года. "ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье Министр, приютивший семью из Украины.
- После сентябрьского заседания формата "Рамштайн" он анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины, а также на днях заявил о планах Британии подготовить еще 30 тысяч украинских военных.