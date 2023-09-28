Новый министр обороны Британии встретился с Зеленским в Киеве

Президент Владимир Зеленский и новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото из Facebook Зеленского

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс находится в Киеве с официальным визитом, он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Утром 28 сентября Зеленский опубликовал кадры со своей встречи с Шаппсом, но не уточнил, когда именно она состоялась.

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Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс Фото из Facebook Зеленского

Президент поблагодарил Британию за мощную поддержку Украины во время войны, особенно дальнобойные ракеты, которые увеличили возможности украинской армии.

В ОП добавили, что собеседники также обсудили вопросы усиления украинской ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.

Также стороны отметили принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начало переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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