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Військові літаки РФ через інтенсивні польоти скорочують собі "тривалість життя" – британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 10:54
Військові літаки РФ через інтенсивні польоти скорочують собі тривалість життя – британська розвідка
Фото ілюстративне

Через інтенсивні польоти в умовах ведення бойових дій апарати російських Повітряно-космічних сил швидше зношуються, а обслуговування та ремонт ускладнені санкціями, що загрожує їм проблемами у перспективі. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 28 вересня

Деталі: За британськими даними, ПКС від початку повномасштабної війни втратили близько 90 апаратів з фіксованим крилом. Деякі з тих військових літаків, які залишаються, виконують набагато більше вильотів, ніж у мирний час. 

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"Усі літаки мають очікувану "тривалість життя", вимірювану у льотних годинах. Дуже ймовірно, що через це інтенсивне використання в умовах війни Росія скорочує "тривалість життя" багатьох своїх апаратів набагато швидше, ніж планували у ПКС. Додаткове обслуговування ускладнюється нестачею запчастин через зростання попиту і міжнародні санкції", – зазначають в огляді.

Розвідка зауважує, що поки ПКС зберігають спроможність здійснювати вильоти над окупованими територіями України. 

Втім, оскільки війна триває вже набагато довше, ніж російське Міноборони початково планувало, зношеність літальних апаратів у довгостроковій перспективі ймовірно вплине на бойові спроможності російської авіації.

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В одному з попередніх оглядів розвідка Британії розповідала, що змінили останні атаки для Чорноморського флоту РФ.

Теми: Росіяавіа
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