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Военные самолеты РФ из-за интенсивных полетов теряют "продолжительность жизни" – британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 10:54
Военные самолеты РФ из-за интенсивных полетов теряют продолжительность жизни – британская разведка
Фото иллюстративное

Из-за интенсивных полетов в условиях ведения боевых действий аппараты российских Воздушно-космических сил быстрее изнашиваются, а обслуживание и ремонт затруднены санкциями, что грозит им проблемами в перспективе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 28 сентября

Детали: По британским данным, ВКС с начала полномасштабной войны потеряли около 90 аппаратов с фиксированным крылом. Некоторые из тех военных самолетов, которые остаются, выполняют гораздо больше вылетов, чем в мирное время.

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"Все самолеты имеют ожидаемую "продолжительность жизни", измеряемую в летных часах. Очень вероятно, что из-за этого интенсивного использования в условиях войны Россия сокращает "продолжительность жизни" многих своих аппаратов гораздо быстрее, чем планировали в ВКС. Дополнительное обслуживание осложняется нехваткой запчастей из-за растущего спроса и международных санкций", – отмечают в обзоре.

Разведка отмечает, что пока ВКС сохраняют способность осуществлять вылеты над оккупированными территориями Украины.

Впрочем, поскольку война длится уже гораздо дольше, чем российское Минобороны изначально планировало, изношенность летательных аппаратов в долгосрочной перспективе вероятно повлияет на боевые возможности российской авиации.

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В одном из предыдущих обзоров разведка Британии рассказывала, что изменили последние атаки для Черноморского флота РФ.

Темы: Росcияавиа
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