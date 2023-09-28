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У Запоріжжі маршрутка влетіла в ЛЕП: 8 постраждалих

Ірина БалачукЧетвер, 28 вересня 2023, 11:22
У Запоріжжі маршрутка влетіла в ЛЕП: 8 постраждалих
ФОТО З TELEGRAM ДСНС

Вісім людей постраждали у результаті зіткнення маршрутки з електропорою у Запоріжжі вранці 28 вересня.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Вранці 28 вересня в одному із районів міста під час руху відбулося зіткнення маршрутного таксі з електроопорою, після чого транспортний засіб перекинувся на бік". 

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Фото з telegram ДСНС

Деталі: В результаті ДТП травмувалися 7 пасажирів і водій.

Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. 

 
Фото з telegram ДСНС

Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.

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Теми: ЗапоріжжяДТП
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