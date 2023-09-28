У Запоріжжі маршрутка влетіла в ЛЕП: 8 постраждалих
Четвер, 28 вересня 2023, 11:22
Вісім людей постраждали у результаті зіткнення маршрутки з електропорою у Запоріжжі вранці 28 вересня.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "Вранці 28 вересня в одному із районів міста під час руху відбулося зіткнення маршрутного таксі з електроопорою, після чого транспортний засіб перекинувся на бік".
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Деталі: В результаті ДТП травмувалися 7 пасажирів і водій.
Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої.
Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.
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