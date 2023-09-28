В Запорожье маршрутка влетела в ЛЭП: 8 пострадавших
Четверг, 28 сентября 2023, 11:22
Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки с электропорой в Запорожье утром 28 сентября.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "Утром 28 сентября в одном из районов города во время движения произошло столкновение маршрутного такси с электроопорой, после чего транспортное средство перевернулось на бок".
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Детали: В результате ДТП травмировались 7 пассажиров и водитель.
Спасатели перенесли двух пострадавших в кареты скорой помощи.
Всех травмированных госпитализировали в больницы города.
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