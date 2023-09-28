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В Запорожье маршрутка влетела в ЛЭП: 8 пострадавших

Ирина БалачукЧетверг, 28 сентября 2023, 11:22
В Запорожье маршрутка влетела в ЛЭП: 8 пострадавших
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГСЧС

Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки с электропорой в Запорожье утром 28 сентября.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Утром 28 сентября в одном из районов города во время движения произошло столкновение маршрутного такси с электроопорой, после чего транспортное средство перевернулось на бок". 

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Фото Из telegram ГСЧС

Детали: В результате ДТП травмировались 7 пассажиров и водитель.

Спасатели перенесли двух пострадавших в кареты скорой помощи. 

 
Фото Из telegram ГСЧС

Всех травмированных госпитализировали в больницы города.

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Темы: ЗапорожьеДТП
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