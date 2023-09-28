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"Кримінальний авторитет" організовував шахрайський кол-центр: виманювали гроші

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 11:33
Кримінальний авторитет організовував шахрайський кол-центр: виманювали гроші
фото ДБР

У Дніпрі затримали 13 учасників злочинної організації на чолі з так званим "смотрящим", які видурювали через "call-центр" гроші в українців, які працюють у Польщі.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, ДБР, прокуратура Дніпропетровської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Організував "бізнес" так званий "смотрящий" за лівим берегом міста Дніпро (за даними УП – Сергій Мудрак). До своєї діяльності 42-річний чоловік залучив ще одного "кримінального авторитета", який відповідав за вивід коштів з-за кордону та переведення їх у готівку.

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Аферисти використовували номери телефонів польських операторів та IP-телефонію. Під час дзвінків вони називали себе представниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка заблокована. У ході розмови працівники кол-центру схиляли жертв до встановлення на телефоні спеціального додатка. Завдяки цьому вірусному програмному забезпеченню зловмисники отримували дистанційний доступ до гаджетів та банківських рахунків потерпілих.

 

Гроші переводилися на електронні гаманці та банківські картки дропів (люди, які погодилися, щоб їх банківські карти стали "транзитними" для вкрадених шахраями грошей). Надалі кошти виводили у готівку через конвертаційний центр у Дніпрі.

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За даними прокуратури, попередньо встановлено 15 потерпілих, сума завданих їм збитків - понад півмільйона гривень. Наразі встановлюється повне коло ошуканих людей.

27 вересня поліцейські затримали 13 учасників злочинної організації шахраїв. Також провели понад 40 обшуків в офісних приміщеннях, за адресами мешкання і в транспортних засобах фігурантів. Вилучили мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, "чорнові" записи, зброю, майже 2 млн грн у різних валютах, автомобілі.

 

Так званому "смотрящому", його довіреній особі – "кримінальному авторитету" та 11 спільникам повідомлено в шахрайстві та створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

 

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також перевіряється причетність працівника поліції, який прикривав діяльність сall-центру.

Теми: криміналДніпро
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