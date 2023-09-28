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"Криминальный авторитет" организовывал мошеннический колл-центр: выманивали деньги

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 11:33
Криминальный авторитет организовывал мошеннический колл-центр: выманивали деньги
фото ГБР

В Днепре задержали 13 участников преступной организации во главе с так называемым "смотрящим", которые выманивали через "call-центр" деньги у украинцев, работающих в Польше.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, ГБР, прокуратура Днепропетровской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Организовал "бизнес" так называемый "смотрящий" за левым берегом города Днепр (по данным УП - Сергей Мудрак). К своей деятельности 42-летний мужчина привлек еще одного "криминального авторитета", который отвечал за вывод средств из-за рубежа и обналичивание их.

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Аферисты использовали номера телефонов польских операторов и IP-телефонию. Во время звонков они называли себя представителями польских банков и сообщали потерпевшим, что их банковская карта заблокирована. В ходе разговора работники колл-центра склоняли жертв к установке на телефоне специального приложения. Благодаря этому вирусному программному обеспечению злоумышленники получали дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам потерпевших.

 

Деньги переводились на электронные кошельки и банковские карты дропов (люди, которые согласились, чтобы их банковские карты стали "транзитными" для украденных мошенниками денег). В дальнейшем средства выводили в наличные через конвертационный центр в Днепре.

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По данным прокуратуры, предварительно установлено 15 пострадавших, сумма нанесенного им ущерба - более полумиллиона гривен. Сейчас устанавливается полный круг обманутых людей.

27 сентября полицейские задержали 13 участников преступной организации мошенников. Также провели более 40 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, "черновые" записи, оружие, почти 2 млн грн в разных валютах, автомобили.

 

Так называемому "смотрящему", его доверенному лицу - "криминальному авторитету" и 11 сообщникам сообщено в мошенничестве и создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.

 

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также проверяется причастность работника полиции, который прикрывал деятельность саІІ-центра.

Темы: криминалДнепр
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