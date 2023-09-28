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У Вінниці посадовці ТЦК за $4000 визнавали чоловіків "непридатними" для служби

Альона Мазуренко Четвер, 28 вересня 2023, 12:22
У Вінниці посадовці ТЦК за $4000 визнавали чоловіків непридатними для служби
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Правоохоронці викрили у Вінниці посадовців міського територіального центру комплектування, які за 4 тисячі доларів вигадували чоловікам діагнози і визнавати їх непридатними для військової служби.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Очолював групу офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.

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Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За $4000 їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати "клієнтів" непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон".

Деталі: Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи.

Під час обшуку вилучили записи із "чорною бухгалтерією", списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

ВІДЕО ДНЯ

Трьох учасників групи затримали.

Скільком чоловікам зловмисники надали свої "послуги" не повідомляється.

Теми: ДБРТЦКВінниця
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