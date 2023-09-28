В Виннице чиновники ТЦК за $4000 признавали мужчин "непригодными" для службы

Правоохранители разоблачили в Виннице должностных лиц городского территориального центра комплектования, которые за 4 тысячи долларов придумывали мужчинам диагнозы и признавали их непригодными для военной службы.

Источник: ГБР

Дословно: "Возглавлял группу офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он привлек к преступной деятельности двух членов военно-врачебной комиссии - травматолога и хирурга.

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Офицер подыскивал мужчин, которые хотели избежать мобилизации. За $4000 им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и выезжать за границу".

Детали: Работники ГБР провели обыски в Винницком МТЦК и СП и по месту жительства участников группы.

Во время обыска изъяли записи с "черной бухгалтерией", списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч грн.

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Трех участников группы задержали.

Скольким мужчинам злоумышленники предоставили свои "услуги" не сообщается.