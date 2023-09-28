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Кулеба вважає, що Україна і Польща "неминуче" вийдуть з кризи у відносинах

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 13:44
Кулеба вважає, що Україна і Польща неминуче вийдуть з кризи у відносинах
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна та Польща обов’язково вийдуть з нинішньої кризи у відносинах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Кулеби у "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Кулебу запитали, чи бачить він шанси найближчим часом вийти з економічної та політичної кризи у відносинах з Польщею, чи це більш імовірно вже після завершення виборів.

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Пряма мова глави МЗС: "Шанси неминучі. Історія, майбутнє і безпека просто не залишають нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення".

Деталі: Водночас він прогнозує, що до 15 жовтня – дня парламентських виборів у Польщі – "температура ще може підніматися", але запевнив, що "ми налаштовані на конструктив".

"Ми працюємо з Європейською комісією. Ми передали Польщі чіткі сигнали про нашу налаштованість на конструктивне вирішення цієї ситуації. Нам ця зернова війна не потрібна, і Польщі теж", – наголосив Кулеба.

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Деталі: Він додав, що вбачає серйозною загрозою у нинішній ситуації відносин з Польщею не зернову суперечку, рішення для якої знайдуть, а поширення наративу про нібито невдячність України за допомогу.  

Кулеба наголосив, що це "відверта неправда", бо "Україна дуже щиро і глибоко вдячна польському народу і польському уряду, який підставив з початку російської агресії плече і відкрив обійми".

Він додав, що українці про це "казали 100 разів, і ще 100 разів скажемо".

"Але те, що в голови поляків закладається наратив про невдячність України і українців, насправді може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки. І не лише для відносин між нашими народами, а для безпеки Європи загалом, безпеки поляків, безпеки українців насамперед. Тому мене більше турбує боротьба саме з цим нав'язаним і хибним наративом, ніж питання зерна. Тому що зернова проблема вирішувана, аби було бажання її вирішувати. У нас таке бажання є", – наголосив Кулеба.

Передісторія:

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Теми: Кулеба ДмитроПольщаУкраїназерно
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