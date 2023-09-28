Кулеба считает, что Украина и Польша "неизбежно" выйдут из кризиса в отношениях

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина и Польша обязательно выйдут из нынешнего кризиса в отношениях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Кулебы в "Интерфакс-Украина"

Детали: Кулебу спросили, видит ли он шансы в ближайшее время выйти из экономического и политического кризиса в отношениях с Польшей, или это более вероятно уже после завершения выборов.

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Прямая речь главы МИД: "Шансы неизбежны. История, будущее и безопасность просто не оставляют нам другого выбора, как выйти из этого кризиса. Не мы этот кризис создали, и мы абсолютно настроены на его прекращение".

Детали: В то же время он прогнозирует, что до 15 октября − дня парламентских выборов в Польше − "температура еще может подниматься", но заверил, что "мы настроены на конструктив".

"Мы работаем с Европейской комиссией. Мы передали Польше четкие сигналы о нашей настроенности на конструктивное решение этой ситуации. Нам эта зерновая война не нужна, и Польше тоже", − подчеркнул Кулеба.

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Детали: Он добавил, что видит серьезной угрозой в нынешней ситуации отношений с Польшей не зерновой спор, решение для которого найдут, а распространение нарратива о якобы неблагодарности Украины за помощь.

Кулеба подчеркнул, что это "откровенная неправда", потому что "Украина очень искренне и глубоко благодарна польскому народу и польскому правительству, которое подставило с начала российской агрессии плечо и открыло объятия".

Он добавил, что украинцы об этом "говорили 100 раз, и еще 100 раз скажем".

"Но то, что в головы поляков закладывается нарратив о неблагодарности Украины и украинцев, на самом деле может иметь чрезвычайно негативные последствия для безопасности. И не только для отношений между нашими народами, а для безопасности Европы в целом, безопасности поляков, безопасности украинцев прежде всего. Поэтому меня больше беспокоит борьба именно с этим навязанным и ложным нарративом, чем вопрос зерна. Потому что зерновая проблема решаема, лишь бы было желание ее решать. У нас такое желание есть", − подчеркнул Кулеба.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров, но в целом положительно оценивает их.

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