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Естонія пропонує ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 18:11
Естонія пропонує ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією
Прапор Естонії. Фото - Gety Images

В уряді Естонії підтримали пропозицію до нового, дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу щодо повної заборони торгівлі з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на естонського міністра закордонних справ Маргуса Тсахкна

Деталі: За його словами, Таллінн пропонує Євросоюзу запровадити повне торговельне ембарго проти Росії, а також блокування транзиту товарів, які вже перебувають під санкціями ЄС.

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За даними ЗМІ, держави-члени Європейського Союзу в жовтні можуть почати обговорення нового, вже дванадцятого за рахунком, пакета санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Відомо, що в новому проєкті санкцій можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи".

Пакет може бути ухвалений у першій половині жовтня або оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на той же місяць.

Теми: ЄСсанкціїЕстоніяРосія
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