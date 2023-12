Естонія пропонує ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією

В уряді Естонії підтримали пропозицію до нового, дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу щодо повної заборони торгівлі з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на естонського міністра закордонних справ Маргуса Тсахкна

Деталі: За його словами, Таллінн пропонує Євросоюзу запровадити повне торговельне ембарго проти Росії, а також блокування транзиту товарів, які вже перебувають під санкціями ЄС.

"Бізнес із Росією підживлює її військову машину", – додав міністр.

