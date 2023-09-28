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Эстония предлагает ЕС полностью запретить торговлю с Россией

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 18:11
Эстония предлагает ЕС полностью запретить торговлю с Россией
Флаг Эстонии. Фото - Gety Images

В правительстве Эстонии поддержали предложение к новому, двенадцатому пакету санкций Европейского Союза по полному запрету торговли с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на эстонского министра иностранных дел Маргуса Тсахкна

Детали: По его словам, Таллинн предлагает Евросоюзу ввести полное торговое эмбарго против России, а также блокирование транзита товаров, которые уже находятся под санкциями ЕС.

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"Бизнес с Россией подпитывает ее военную машину", – добавил министр.

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По данным СМИ, государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Известно, что в новом проекте санкций могут быть анонсированы ранее ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи".

Пакет может быть принят в первой половине октября или объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на тот же месяц.

Темы: ЕСсанкцииЭстонияРосcия
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