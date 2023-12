Эстония предлагает ЕС полностью запретить торговлю с Россией

В правительстве Эстонии поддержали предложение к новому, двенадцатому пакету санкций Европейского Союза по полному запрету торговли с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на эстонского министра иностранных дел Маргуса Тсахкна

Детали: По его словам, Таллинн предлагает Евросоюзу ввести полное торговое эмбарго против России, а также блокирование транзита товаров, которые уже находятся под санкциями ЕС.

"Бизнес с Россией подпитывает ее военную машину", – добавил министр.

Today @EstonianGovt supported #Estonia’s proposals to the #EU 1⃣2⃣th sanctions package with the focus on full #EU🇪🇺 trade-embargo against Russia.



The proposal also includes blocking the transit of goods that are already sanctioned.



Business with Russia fuels its war machine.