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Через прострочений паспорт оштрафували білоруску, яка живе в Україні 20 років

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 18:25
Через прострочений паспорт оштрафували білоруску, яка живе в Україні 20 років
ілюстративне фото

Після скандальної заборони Олександра Лукашенка видавати й обмінювати білоруські паспорти за кордоном в Україні оштрафували білоруску з таким простроченим документом.

Джерело: Free Belarus Centre у Києві, який допомагає політичним мігрантам із Білорусі

Деталі: Зазначається, що жінка, яка звернулася до юридичного відділу Free Belarus Center, живе в Україні вже 20 років і весь цей час легально. Разом із нею мешкають чоловік, донька та зять - усі троє теж громадяни Білорусі.

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Білоруска має чинну посвідку на постійне проживання, але в неї сплив термін дії паспорта, який тепер, згідно з указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, можна замінити лише в Білорусі - ситуація, в якій опинилося чимало людей.

За даними Free Belarus Centre, в управлінні Державної міграційної служби міста Чернівці поставили жінки вимогу з'явитися для складання протоколу про адміністративне порушення за статтею 203.

Дослівно: "Примітно, що з перевіркою документів жінка не стикалася, її відразу запросили за протоколом.

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За перше і повторне правопорушення за цією статтею загрожує штраф, але може "прилетіти" і постанова про примусове повернення, а згодом і заборона на в'їзд в Україну.

Зазначимо, що наша героїня все-таки заплатила штраф. Очевидно, що можливості замінити паспорт, термін дії якого закінчився, у неї не з'явилося (і не з'явиться), а отже, українська міграційка може й надалі продовжувати переслідувати її та таких самих мігрантів, як вона, посилюючи ефект від указу Лукашенка".

Оновлено: На запит "Української правди" в пресслужбі Міграційної служби підтвердили накладання штрафу, але зауважили, що термін дії паспорту вищевеказаної громадянки Білорусі сплив ще до видання указу Лукашенка.

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко видав указ, згідно з яким білоруси, що живуть за кордоном більше не зможуть отримати паспорт чи замінити наявний.

Тепер громадянам Білорусі для отримання нового паспорта необхідно звертатися до МВС за місцем останньої реєстрації.

Також згідно з указом Лукашенка, тепер диппредставництва не можуть продовжувати термін дії паспорта тих, хто перебуває за кордоном.

Теми: Білорусь
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