Из-за просроченного паспорта оштрафовали беларуску, которая живет в Украине 20 лет

После скандального запрета Александра Лукашенко выдавать и обменивать беларусские паспорта за границей в Украине оштрафовали беларуску с таким просроченным документом.

Источник: Free Belarus Centre в Киеве, который помогает политическим мигрантам из Беларуси

Детали: Отмечается, что женщина, которая обратилась в юридический отдел Free Belarus Center, живет в Украине уже 20 лет и все это время легально. Вместе с ней живут муж, дочь и зять — все трое тоже граждане Беларуси.

Реклама:

Беларуска имеет действующий постоянный вид на жительство, но у нее истек срок действия паспорта, который теперь, согласно указу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, можно заменить только в Беларуси — ситуация, в которой оказались многие.

По данным Free Belarus Centre в управлении Государственной миграционной службы города Черновцы потребовали от женщины явиться для составления протокола об административном нарушении по статье 203.

Дословно: "Примечательно, что с проверкой документов женщина не сталкивалась, ее сразу пригласили за протоколом.

ВИДЕО ДНЯ

За первое и повторное правонарушение по этой статье грозит штраф, но может "прилететь" и постановление о принудительном возвращении, а затем и запрет на въезд в Украину.

Отметим, что наша героиня все-таки заплатила штраф. Очевидно, что возможности заменить истекший паспорт у нее не появилось (и не появится), а, значит, украинская миграционка может и дальше продолжать преследовать её и таких же мигрантов, как она, усиливая эффект от указа Лукашенко".

Обновлено: На запрос "Украинской правды" в пресс-службе Миграционной службы подтвердили наложение штрафа, но отметили, что срок действия паспорта вышеуказанной гражданки Беларуси истек еще до издания указа Лукашенко.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ, согласно которому белорусы, живущие за рубежом больше не смогут получить паспорт или заменить имеющийся.

Теперь гражданам Беларуси для получения нового паспорта необходимо обращаться в МВД по месту последней регистрации.

Также согласно указу Лукашенко, теперь диппредставительства не могут продлевать срок действия паспорта тех, кто находится за границей.