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Журналісти ідентифікували 1579 українців, які стали колаборантами

Олена РощінаЧетвер, 28 вересня 2023, 18:24
Журналісти ідентифікували 1579 українців, які стали колаборантами
Мапа колаборантів від NGL Media

У NGL.media змогли ідентифікувати 1816 представників окупаційної влади, з яких майже 87% – це українці-колаборанти.

Джерело: NGL.media

Деталі: 5 жовтня 2022 року російський диктатор Володимир Путін підписав документи про включення до складу Росії чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської. Відтоді у російському реєстрі почали з’являтися відомості про окупаційні органи влади.

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На основі цих даних NGL.media змогли ідентифікувати загалом 1816 представників окупаційної влади – від поліції чи судів до шкіл і комунальних підприємств. 

Абсолютна більшість із них – 1579, або майже 87% – виявилась колаборантами: громадянами України, які пішли на службу до росіян, очоливши ті чи інші установи, іноді відразу кілька.

Журналісти-розслідувачі склали поіменні списки з можливістю виокремлення по регіонах чи типу установ і органів влади, а також мапу колаборантів. У базі даних можливий пошук. 

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Довільна добірка представників окупаційної влади
Довільна добірка представників окупаційної влади
NGL Media

Ключові посади в органах ФСБ та Слідчого комітету РФ на окупованих територіях очолюють росіяни, також росіяни переважають у військових частинах і військкоматах (понад 80%). А от українці-зрадники переважно очолюють відділки поліції (87%), колонії, тюрми і слідчі ізолятори (80%). 

Журналісти виявили лише дві військові частини в Криму, якими керують колишні громадяни України Михайло Щербак і Сергій Максименко. Окрім того, військовим комісаром так званої "ДНР" призначили уродженця Харцизька Євгена Кучеренка, а херсонський військкомат очолив колаборант із Криму Вадим Шуригін.

Серед керівництва прокуратури частка росіян сягає 75%. Винятками залишилися лише так звані "Прокуратура Донецкой народной республики" та колишня "Генеральная прокуратура Донецкой народной республики", яка зараз перебуває у стані ліквідації. Першу очолює виходець із української ГПУ Андрій Співак, що став "генпрокурором ДНР" ще до офіційної анексії, а другу ліквідує колишній український прокурор Максим Сіменко.

Росіяни також очолюють 64% судів і судових департаментів на окупованих територіях.

Попри недовіру до місцевих, росіяни не можуть заповнити усі керівні посади своїми співвітчизниками, тому серед майже 2 000 керівників різних установ на окупованій території 87% складають українці. 

Усі вони свідомо пішли на співпрацю з ворогом і стали колаборантами, щоб отримати чи зберегти за собою бажану посаду.

Типовий приклад – неймовірний кар’єрний зліт 34-річної Євгенії Кузьменко з Херсонщини: від масажистки у Херсоні – до керівниці Новотроїцької військово-цивільної адміністрації. Її батько Микола Кузьменко є протоієреєм місцевої єпархії УПЦ МП і ще до війни не приховував своїх проросійських поглядів.

Загалом українські громадяни очолили понад 1 000 окупаційних муніципальних структур – тут їхня частка сягає майже 95%. Місцевими гауляйтерами стали як колишні сільські та районні голови, депутати і чиновники, так і люди, які раніше не мали жодної ваги у місцевих громадах: масажистки, таксисти, торговці самогоном чи колишні ув’язнені.

Багато українців і у сфері освіти. У школах і дитсадках на захоплених територіях вчать дітей правильно любити Росію переважно колишні українські вчителі. А зарплату в управліннях і відділах освіти їм нараховують ті ж самі службовці, що й до окупації.

Якщо говорити про топ-3 категорії "держустанов", де статистично беруть гору місцеві посіпаки окупантів – то це переважно соціальна сфера чи органи з доволі вузькими повноваженнями. Наприклад, колаборанти керують абсолютно всіма комітетами земельних ресурсів так званої "ДНР". 

На другому місці за кількістю колаборантів – різноманітні "казачі" організації в окупованому Криму. Із 44 діючих на даний момент юросіб 43-ма керують колишні власники українських паспортів. Формально казачі товариства – це не органи державної влади, а об’єднання громадян, проте вони мають повноваження охорони громадського порядку, державних і муніципальних об’єктів, а також – військовий вишкіл своїх членів.

Теми: колабораціяокупаціяРосіяКрим
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