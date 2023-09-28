Журналисты идентифицировали 1579 украинцев, которые стали коллаборантами

В NGL.media смогли идентифицировать 1816 представителей оккупационной власти, из которых почти 87% – это украинцы-коллаборанты.

Источник: NGL.media

Детали: 5 октября 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал документы о включении в состав России четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. С тех пор в российском реестре начали появляться сведения об оккупационных органах власти.

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На основе этих данных NGL.media смогли идентифицировать в целом 1816 представителей оккупационной власти – от полиции или судов до школ и коммунальных предприятий.

Абсолютное большинство из них – 1579, или почти 87% – оказалась коллаборантами: гражданами Украины, которые пошли на службу к россиянам, возглавив те или иные учреждения, иногда сразу несколько.

Журналисты-расследователи составили поименные списки с возможностью выделения по регионам или типу учреждений и органов власти, а также карту коллаборантов. В базе данных возможен поиск.

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Произвольная подборка представителей оккупационных властей NGL Media

Ключевые должности в органах ФСБ и Следственного комитета РФ на оккупированных территориях возглавляют россияне, также россияне преобладают в воинских частях и военкоматах (более 80%). А вот украинцы-предатели преимущественно возглавляют отделения полиции (87%), колонии, тюрьмы и следственные изоляторы (80%).

Журналисты обнаружили только две воинские части в Крыму, которыми руководят бывшие граждане Украины Михаил Щербак и Сергей Максименко. Кроме того, военным комиссаром так называемой "ДНР" назначили уроженца Харцызска Евгения Кучеренко, а херсонский военкомат возглавил коллаборант из Крыма Вадим Шурыгин.

Среди руководства прокуратуры доля россиян достигает 75%. Исключениями остались только так называемые "Прокуратура Донецкой народной республики" и бывшая "Генеральная прокуратура Донецкой народной республики", которая сейчас находится в состоянии ликвидации. Первую возглавляет выходец из украинской ГПУ Андрей Спивак, ставший "генпрокурором ДНР" еще до официальной аннексии, а вторую ликвидирует бывший украинский прокурор Максим Сименко.

Россияне также возглавляют 64% судов и судебных департаментов на оккупированных территориях.

Несмотря на недоверие к местным, россияне не могут заполнить все руководящие должности своими соотечественниками, поэтому среди почти 2 000 руководителей различных учреждений на оккупированной территории 87% составляют украинцы.

Все они, чтобы получить или сохранить за собой желаемую должность, сознательно пошли на сотрудничество с врагом и стали коллаборантами.

Типичный пример – невероятный карьерный взлет 34-летней Евгении Кузьменко с Херсонщины: от массажистки в Херсоне – до руководительницы Новотроицкой военно-гражданской администрации. Ее отец Николай Кузьменко является протоиереем местной епархии УПЦ МП и еще до войны не скрывал своих пророссийских взглядов.

В целом украинские граждане возглавили более 1 000 оккупационных муниципальных структур – здесь их доля достигает почти 95%. Местными гауляйтерами стали как бывшие сельские и районные главы, депутаты и чиновники, так и люди, которые раньше не имели никакого веса в местных общинах: массажистки, таксисты, торговцы самогоном или бывшие заключенные.

Много украинцев и в сфере образования. В школах и детсадах на захваченных территориях учат детей правильно любить Россию преимущественно бывшие украинские учителя. А зарплату в управлениях и отделах образования им начисляют те же служащие, что и до оккупации.

Если говорить о топ-3 категории "госучреждений", где статистически берут верх местные приспешники оккупантов – то это преимущественно социальная сфера или органы с довольно узкими полномочиями. Например, коллаборанты руководят абсолютно всеми комитетами земельных ресурсов так называемой "ДНР".

На втором месте по количеству коллаборантов – различные "казачьи" организации в оккупированном Крыму. Из 44 действующих на данный момент юрлиц 43-мя руководят бывшие владельцы украинских паспортов. Формально казачьи общества – это не органы государственной власти, а объединения граждан, однако они имеют полномочия охраны общественного порядка, государственных и муниципальных объектов, а также – военную подготовку своих членов.