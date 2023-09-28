Республіканці в Конгресі вилучили $300 млн для України, але розглянуть їх згодом

Республіканці в Палаті представників США вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати та розглянути ці кошти окремим законопроєктом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Комітет з питань регламенту Палати представників вирішив вилучити фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, призначеної для навчання українських солдатів і закупівлі зброї, із законопроєкту про асигнування на національну оборону.

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300 мільйонів доларів фінансування для України будуть розглядати окремим законопроєктом. Голова регламентного комітету Палати Том Коул пояснив це необхідністю розблокувати ухвалення оборонного бюджету.

Зазначимо, що на цей крок республіканці пішли всупереч тому, що лідер їхньої фракції в Палаті представників і спікер палати Кевін Маккарті ще минулого тижня пообіцяв не вилучати кошти для України з проєкту оборонного бюджету.

І це сталось попри те, що нижня палата Конгресу вже відхиляла більшістю голосів поправку республіканця Енді Біггса, яка передбачала цей крок.

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Хоча без фінансування для України, яке викликає спротив ультраправого крила республіканців, законопроєкт про асигнування на національну оборону може пройти Палату представників США, його ще повинен схвалити Сенат і підписати президент Джо Байден.

300 мільйонів доларів, про які йдеться, не пов’язані з додатковим фінансуванням у розмірі 24 мільярдів доларів для України та пов’язанами витратами, яке Білий дім запросив у серпні – і яке так само викликало спротив ультраправих республіканців.

На цьому тлі Сенат США погодив альтернативний проєкт короткострокової бюджетної резолюції, де, серед іншого, передбачені понад 6,1 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда – на економічну підтримку.

Але Кевін Маккарті вже заявив, що серед членів палати не знайдеться голосів для підтримки бюджетної пропозиції Сенату.