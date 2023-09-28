Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Республіканці в Конгресі вилучили $300 млн для України, але розглянуть їх згодом

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 18:32
Республіканці в Конгресі вилучили $300 млн для України, але розглянуть їх згодом
ФОТО: GETTY IMAGES

Республіканці в Палаті представників США вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати та розглянути ці кошти окремим законопроєктом. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Комітет з питань регламенту Палати представників вирішив вилучити фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, призначеної для навчання українських солдатів і закупівлі зброї, із законопроєкту про асигнування на національну оборону.

Реклама:

300 мільйонів доларів фінансування для України будуть розглядати окремим законопроєктом. Голова регламентного комітету Палати Том Коул пояснив це необхідністю розблокувати ухвалення оборонного бюджету.

Зазначимо, що на цей крок республіканці пішли всупереч тому, що лідер їхньої фракції в Палаті представників і спікер палати Кевін Маккарті ще минулого тижня пообіцяв не вилучати кошти для України з проєкту оборонного бюджету.

І це сталось попри те, що нижня палата Конгресу вже відхиляла більшістю голосів поправку республіканця Енді Біггса, яка передбачала цей крок.

ВІДЕО ДНЯ

Хоча без фінансування для України, яке викликає спротив ультраправого крила республіканців, законопроєкт про асигнування на національну оборону може пройти Палату представників США, його ще повинен схвалити Сенат і підписати президент Джо Байден.

300 мільйонів доларів, про які йдеться, не пов’язані з додатковим фінансуванням у розмірі 24 мільярдів доларів для України та пов’язанами витратами, яке Білий дім запросив у серпні – і яке так само викликало спротив ультраправих республіканців.

На цьому тлі Сенат США погодив альтернативний проєкт короткострокової бюджетної резолюціїде, серед іншого, передбачені понад 6,1 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда – на економічну підтримку.

Але Кевін Маккарті вже заявив, що серед членів палати не знайдеться голосів для підтримки бюджетної пропозиції Сенату. 

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
США
Пентагон може дати Україні зброї на $5 млрд, але поки не вистачає грошей, щоб її замістити
В американському серіалі "Ранкове шоу" згадали російські обстріли Маріуполя
Блінкен зіграв на гітарі й заспівав блюз заради "музичної дипломатії"
Останні новини
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
Усі новини...
Реклама: