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Республиканцы в Конгрессе изъяли $300 млн для Украины, но рассмотрят их впоследствии

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 18:32
Республиканцы в Конгрессе изъяли $300 млн для Украины, но рассмотрят их впоследствии
ФОТО: GETTY IMAGES

Республиканцы в Палате представителей США решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах и рассмотреть эти средства отдельным законопроектом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

ДеталиКомитет по вопросам регламента Палаты представителей решил изъять финансирование Инициативы содействия безопасности Украины, предназначенной для обучения украинских солдат и закупки оружия, из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону.

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300 миллионов долларов финансирования для Украины будут рассматривать отдельным законопроектом. Председатель регламентного комитета Палаты Том Коул объяснил это необходимостью разблокировать принятие оборонного бюджета.

Отметим, что на этот шаг республиканцы пошли вопреки тому, что лидер их фракции в Палате представителей и спикер палаты Кевин Маккарти еще на прошлой неделе пообещал не изымать средства для Украины из проекта оборонного бюджета.

И это произошло несмотря на то, что нижняя палата Конгресса уже отклоняла большинством голосов поправку республиканца Энди Биггса, которая предусматривала этот шаг.

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Хотя без финансирования для Украины, которое вызывает сопротивление ультраправого крыла республиканцев, законопроект об ассигнованиях на национальную оборону может пройти Палату представителей США, его еще должен одобрить Сенат и подписать президент Джо Байден.

300 миллионов долларов, о которых идет речь, не связаны с дополнительным финансированием в размере 24 миллиардов долларов для Украины и связанными расходами, которое Белый дом запросил в августе – и которое так же вызвало сопротивление ультраправых республиканцев.

На этом фоне Сенат США согласовал альтернативный проект краткосрочной бюджетной резолюции, где, среди прочего, предусмотрены более 6,1 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, в частности 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда – на экономическую поддержку.

Но Кевин Маккарти уже заявил, что среди членов палаты не найдется голосов для поддержки бюджетного предложения Сената.

Темы: СШАпомощь Украине
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