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Пентагон може дати Україні зброю на $5 млрд, але поки не вистачає грошей, щоб її замістити

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 19:45

Відповідальний за фінансову звітність Міністерства оборони США Майк Маккорд заявив, що в Пентагону до кінця року є зброя для України на 5 млрд доларів, але лише 1,6 мільярда доларів для її заміщення.

Джерело: Маккорд сказав в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда"

Деталі: Зброя, яку Пентагон передає Україні, зазвичай береться зі складів, а кошти відомства спрямовують на укладання контрактів з оборонними компаніями для її заміщення.

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Як пояснив представник Пентагону, без затвердження додаткового фінансування в Конгресі США американське Міноборони може розпоряджатись лише 1,6 мільярда доларів для укладання контрактів на заміщення.

"Хочеться постійно поповнювати запаси й надсилати промисловості сигнал про постійний попит на фінансування та контракти, щоб підтримувати темп. І нам уже довелось його сповільнити, бо ми бачимо реальну перспективу шатдауну", – сказав Маккорд Bloomberg.

Якщо до кінця суботи Конгрес не схвалить, а президент США – не підпише законопроєкти про фінансування федеральних органів влади – довгострокові чи тимчасові, у країні настане шатдаун.

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Теми: СШАзброядопомога Україні
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