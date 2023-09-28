Пентагон может дать Украине оружия на $5 млрд, но пока не имеет денег, чтобы его заместить

Ответственный за финансовую отчетность Министерства обороны США Майк Маккорд заявил, что у Пентагона до конца года есть оружие для Украины на 5 млрд долларов, но только 1,6 миллиарда долларов для его замещения.

Источник: Маккорд сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда"

Детали: Оружие, которое Пентагон передает Украине, обычно берется со складов, а средства ведомства направляются на заключение контрактов с оборонными компаниями для его замещения.

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Как пояснил представитель Пентагона, без утверждения дополнительного финансирования в Конгрессе США американское Минобороны может распоряжаться только 1,6 миллиарда долларов для заключения контрактов на замещение.

"Хочется постоянно пополнять запасы и посылать промышленности сигнал о постоянном спросе на финансирование и контракты, чтобы поддерживать темп. И нам уже пришлось его замедлить, потому что мы видим реальную перспективу шатдауна", – сказал Маккорд Bloomberg.

Если до конца субботы Конгресс не одобрит, а президент США – не подпишет законопроекты о финансировании федеральных органов власти – долгосрочные или временные, в стране наступит шатдаун.

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