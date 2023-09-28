Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон запропонував надати острову Корсика обмежену автономію

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 20:06
Макрон запропонував надати острову Корсика обмежену автономію
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати обмежений автономний статус для Корсики – французького острова у Середземному морі, де доволі популярні націоналістичні настрої.

Джерело: Макрон під час виступу у корсиканському парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: "Давайте наберемося сміливості і створимо корсиканську автономію в рамках республіки. Це не буде автономія проти держави або автономія без держави, але автономія для Корсики і в рамках республіки", – заявив Макрон.

Реклама:

Французький президент детально не розповів, які повноваження можуть бути передані з Парижа до більш автономної Корсики.

Він сказав, що виступає за зміну французької конституції, щоб визнати "специфіку" острівної громади Корсики.

Конституційні зміни потребують схвалення французького парламенту.

ВІДЕО ДНЯ

"Таким чином ми перегорнемо сторінку, яка була позначена похмурими годинами, і зможемо відкрити іншу", – додав Макрон.

На Корсиці існує впливовий націоналістичний рух. У 1998 році активісти, що виступали за незалежність острова, застрелили головного французького посадовця на Корсиці Клода Еріньяка. Інші акти насильства були здебільшого низького рівня, часто пов'язані з вибуховими пристроями, закладеними в автомобілях або будівлях вночі, коли в них нікого не було.

У березні Адміністративний суд міста Бастія, що на французькому острові Корсика, зобов’язав місцевий законодавчий орган – Асамблею – використовувати лише французьку мову, а не корсиканську

Теми: ФранціяМакрон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

відеоУ центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку

Усі новини...
Франція
Зеленський поговорив із міністром збройних сил Франції про спільне виробництво зброї
Міністр оборони Франції прибув до Києва
Партія Макрона не поліпшила своїх позицій на виборах до Сенату Франції
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: