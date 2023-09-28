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Макрон запропонував надати острову Корсика обмежену автономію

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 20:06
Макрон запропонував надати острову Корсика обмежену автономію
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати обмежений автономний статус для Корсики – французького острова у Середземному морі, де доволі популярні націоналістичні настрої.

Джерело: Макрон під час виступу у корсиканському парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: "Давайте наберемося сміливості і створимо корсиканську автономію в рамках республіки. Це не буде автономія проти держави або автономія без держави, але автономія для Корсики і в рамках республіки", – заявив Макрон.

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Французький президент детально не розповів, які повноваження можуть бути передані з Парижа до більш автономної Корсики.

Він сказав, що виступає за зміну французької конституції, щоб визнати "специфіку" острівної громади Корсики.

Конституційні зміни потребують схвалення французького парламенту.

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"Таким чином ми перегорнемо сторінку, яка була позначена похмурими годинами, і зможемо відкрити іншу", – додав Макрон.

На Корсиці існує впливовий націоналістичний рух. У 1998 році активісти, що виступали за незалежність острова, застрелили головного французького посадовця на Корсиці Клода Еріньяка. Інші акти насильства були здебільшого низького рівня, часто пов'язані з вибуховими пристроями, закладеними в автомобілях або будівлях вночі, коли в них нікого не було.

У березні Адміністративний суд міста Бастія, що на французькому острові Корсика, зобов’язав місцевий законодавчий орган – Асамблею – використовувати лише французьку мову, а не корсиканську

Теми: ФранціяМакрон
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