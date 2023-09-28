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Макрон предложил предоставить острову Корсика ограниченную автономию

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 20:06
Макрон предложил предоставить острову Корсика ограниченную автономию
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил предоставить ограниченный автономный статус для Корсики – французского острова в Средиземном море, где довольно популярны националистические настроения.

Источник: Макрон во время выступления в корсиканском парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: "Давайте наберемся смелости и создадим корсиканскую автономию в рамках республики. Это не будет автономия против государства или автономия без государства, но автономия для Корсики и в рамках республики", – заявил Макрон.

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Французский президент подробно не рассказал, какие полномочия могут быть переданы из Парижа в более автономную Корсику.

Он сказал, что выступает за изменение французской конституции, чтобы признать "специфику" островной общины Корсики.

Конституционные изменения потребуют одобрения французского парламента.

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"Таким образом мы перевернем страницу, которая была обозначена мрачными часами, и сможем открыть другую", – добавил Макрон.

На Корсике существует влиятельное националистическое движение. В 1998 году активисты, выступавшие за независимость острова, застрелили главного французского чиновника на Корсике Клода Эриньяка. Другие акты насилия были в основном низкого уровня, часто связанные со взрывными устройствами, заложенными в автомобилях или зданиях ночью, когда в них никого не было.

В марте Административный суд города Бастия, что на французском острове Корсика, обязал местный законодательный орган – Ассамблею – использовать только французский язык, а не корсиканский.

Темы: ФранцияМакрон
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