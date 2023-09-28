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Перше слухання щодо імпічменту Байдена провели у Конгресі США

"Європейська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 20:26
Перше слухання щодо імпічменту Байдена провели у Конгресі США
Конгрес США, фото Getty Images

Палата представників Конгресу США, де більшість має Республіканська партія, 28 вересня провела перші слухання в межах розслідування справи про імпічмент президента Джо Байдена.

Джерело: Reuters, цитує "Європейська правда"

Деталі: Республіканці, які очолюють розслідування, під час слухань заявили, що Джо Байден збрехав про закордонні ділові зв'язки членів сім'ї – передусім сина Хантера – й не вжив заходів, щоб розмежувати їх зі своїми офіційними обов'язками на посаді віцепрезидента США з 2009 по 2017 рік.

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На слухання для надання свідчень викликали експерта з питань судової бухгалтерії, колишнього посадовця Міністерства юстиції США і двох професорів права.

Республіканці стверджують, що отримали банківські перекази від громадян Китаю, надіслані Хантеру, які нібито були здійснені на домашню адресу Джо Байдена в штаті Делавер – та незрозуміло, чи отримував він особисто ці гроші.

Загалом за попередні місяці розслідування в Палаті представників США так і не знайшли доказів неправомірних дій Байдена. 

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У майбутньому республіканці хочуть отримати доступ до особистих і банківських даних Хантера Байдена і брата президента Джеймса.

Передісторія:

  • Палата представників Конгресу США вирішила розпочати офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена 12 вересня. Розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента Сполучених Штатів.
  • За словами самого Байдена, республіканці намагаються розпочати процедуру імпічменту, оскільки прагнуть влаштувати шатдаун – тимчасове призупинення роботи уряду США.

Читайте також: Другий "український" імпічмент: що стоїть за звинуваченнями на адресу Джо Байдена.

Теми: БайденСШАімпічмент
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