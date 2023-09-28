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Первое слушание по импичменту Байдена провели в Конгрессе США

"Европейская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 20:26
Первое слушание по импичменту Байдена провели в Конгрессе США
Конгресс США, фото Getty Images

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеет Республиканская партия, 28 сентября провела первые слушания в рамках расследования дела об импичменте президента Джо Байдена.

Источник: Reuters, цитирует "Европейская правда"

Детали: Республиканцы, которые возглавляют расследование, во время слушаний заявили, что Джо Байден солгал о зарубежных деловых связях членов семьи – прежде всего сына Хантера – и не принял меры, чтобы разграничить их со своими официальными обязанностями на посту вице-президента США с 2009 по 2017 год.

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На слушания для дачи показаний вызвали эксперта по вопросам судебной бухгалтерии, бывшего чиновника Министерства юстиции США и двух профессоров права.

Республиканцы утверждают, что получили банковские переводы от граждан Китая, присланные Хантеру, которые якобы были осуществлены на домашний адрес Джо Байдена в штате Делавэр – и непонятно, получал ли он лично эти деньги.

В целом за предыдущие месяцы расследования в Палате представителей США так и не нашли доказательств неправомерных действий Байдена.

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В будущем республиканцы хотят получить доступ к личным и банковским данным Хантера Байдена и брата президента Джеймса.

Предыстория:

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Темы: БайденСШАимпичмент
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