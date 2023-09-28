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14-річна дівчинка загинула через стрілянину в Роттердамі

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 22:14
14-річна дівчинка загинула через стрілянину в Роттердамі
Фото - Ahmad Abu Rached, Getty Images

Кількість жертв через стрілянину в нідерландському місті Роттердам у четвер зросла до трьох – у лікарні померла поранена 14-річна дівчинка. 

Джерело: "Європейська правдаз посиланням на поліцію Роттердама

Деталі: Правоохоронці заявили, що дитина отримала "важкі поранення" під час стрілянини. Раніше стало відомо про загибель її матері, 39-річної мешканки Роттердама.

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Третьою жертвою стрілянини став 46-річний чоловік – викладач лікарні при Університеті імені Еразма Роттердамського.

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте висловив співчуття у зв’язку з трагедією та подякував співробітникам спеціальних служб "за їхні дії та допомогу на місці події".

Також свої співчуття рідним і близьким жертв висловили нідерландський король Віллем-Олександр та королева Максима.

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Нагадаємо, стрілянина у Роттердамі сталась у двох місцях – житловому будинку та університетській лікарні.

Затриманий за підозрою у стрілянині 32-річний чоловік вчиться в лікарні й раніше притягувався до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Стрілянина в Роттердамі відбулась на тлі зростання кількості інцидентів між угрупованнями, що займаються наркоторгівлею.

Теми: Нідерландизброя
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