Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

14-летняя девочка погибла из-за стрельбы в Роттердаме

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 22:14
14-летняя девочка погибла из-за стрельбы в Роттердаме
Фото - Ahmad Abu Rached, Getty Images

Число жертв из-за стрельбы в нидерландском городе Роттердам в четверг возросло до трех – в больнице скончалась раненая 14-летняя девочка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на полицию Роттердама

Детали: Правоохранители заявили, что ребенок получил "тяжелые ранения" во время стрельбы. Ранее стало известно о гибели его матери, 39-летней жительницы Роттердама.

Реклама:

Третьей жертвой стрельбы стал 46-летний мужчина – преподаватель больницы при Университете имени Эразма Роттердамского.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте выразил соболезнования в связи с трагедией и поблагодарил сотрудников специальных служб "за их действия и помощь на месте происшествия".

Также свои соболезнования родным и близким жертв выразили нидерландский король Виллем-Александр и королева Максима.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, стрельба в Роттердаме произошла в двух местах – жилом доме и университетской больнице.

Задержанный по подозрению в стрельбе 32-летний мужчина учится в больнице и ранее привлекался к ответственности за жестокое обращение с животными.

Стрельба в Роттердаме произошла на фоне роста количества инцидентов между группировками, занимающимися наркоторговлей.

Темы: Нидерландыоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Нидерланды
Стрельба в Роттердаме: двое погибших, ранена 14-летняя девочка
В Нидерландах рассказали, когда Украине поставят F-16
Суд ООН по геноциду: РФ не признает заявления Путина, зато говорит о "нацисте" Зеленском
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: