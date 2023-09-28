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14-летняя девочка погибла из-за стрельбы в Роттердаме

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 22:14
14-летняя девочка погибла из-за стрельбы в Роттердаме
Фото - Ahmad Abu Rached, Getty Images

Число жертв из-за стрельбы в нидерландском городе Роттердам в четверг возросло до трех – в больнице скончалась раненая 14-летняя девочка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на полицию Роттердама

Детали: Правоохранители заявили, что ребенок получил "тяжелые ранения" во время стрельбы. Ранее стало известно о гибели его матери, 39-летней жительницы Роттердама.

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Третьей жертвой стрельбы стал 46-летний мужчина – преподаватель больницы при Университете имени Эразма Роттердамского.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте выразил соболезнования в связи с трагедией и поблагодарил сотрудников специальных служб "за их действия и помощь на месте происшествия".

Также свои соболезнования родным и близким жертв выразили нидерландский король Виллем-Александр и королева Максима.

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Напомним, стрельба в Роттердаме произошла в двух местах – жилом доме и университетской больнице.

Задержанный по подозрению в стрельбе 32-летний мужчина учится в больнице и ранее привлекался к ответственности за жестокое обращение с животными.

Стрельба в Роттердаме произошла на фоне роста количества инцидентов между группировками, занимающимися наркоторговлей.

Темы: Нидерландыоружие
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