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Російський науковець вербував громадян Куби на війну проти України – ЗМІ

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 вересня 2023, 22:52
Російський науковець вербував громадян Куби на війну проти України – ЗМІ
Фото із фейсбуку Шкунова публікує Cubanet

Кубинське видання Cubanet дослідило, що російський історик Володимир Шкунов вербував кубинських молодиків на службу в армії РФ під приводом роботи на будівництві.

Джерело: Cubanet, Радіо Свобода

Деталі: За даними видання, яке опитало хлопців, вони отримували повідомлення у Messenger з пропозицією роботи на будівництві, за якою приховувалась участь у війні проти України.  

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З понад десятка опитаних на пропозицію погодились не всі. А ті, хто погодився, розповіли, що пройшли спеціальну підготовку з піхоти та бойових мистецтв. Їх також запрошували на розмову про дружбу між Кубою та Росією, яку провели кубинські військові.

Особи, який опитало CubaNet підтвердили, що перед тим, як їх завербували як найманців у збройні сили РФ, вони служили в кубинській армії.

Історик Володимир Шкунов – провідний науковий співробітник Поволзької філії Інституту російської історії РАН та член Експертної ради при уряді РФ. З 2021 року він керує у фейсбуці групою "Росія для кубинців".

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Фото із Фейсбука Шкунова публікує Cubanet

Від квітня 2019 року Шкунов працює головним представником Ульяновського регіонального відділення Російського товариства дружби з Кубою, повʼязаного з кубинським Інститутом дружби з народами та з посольством Куби в Москві. Шкунов підтримує регулярні контакти з кубинським посольством, про що розповідає у соцмережах.

Він безпосередньо займався вербуванням кубинців і писав їм у соцмережах. Спочатку пропонував роботу на будівництві, а згодом запитував, чи не хоче людина піти в російську армію, де гарно платять.  

Теми: Росіявійна
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